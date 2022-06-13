مستشار الحكومة: الدولة ستترك الصناعات التحويلية للقطاع الخاص

قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن الأطياف التي شاركت اليوم في الحوار الاقتصادي، لها خلفيات مهنية وعلمية مختلفة، وطرح كل منهم رأيه بمنتهى الحرية، لافتة إلى أن الأنشطة المقرر التخارج منها، ما زالت قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك.

الصناعة هي القاطرة التي تدفع بالاقتصاد

أوضحت «صالح»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على «فضائية dmc»، أن الصناعة هي القاطرة التي تدفع بالاقتصاد وخاصة الصناعات التحويلية، التي ستتخارج منها الدولة المصرية، وتترك الطريق أمام القطاع الخاص، ومن الممكن أن يكون التخارج بشكل تدريجي، لكن على سبيل المثال صناعة الجلود والأخشاب، قد تخرج منهم الدولة بشكل نهائي ومباشر لصالح القطاع الخاص، والصناعات المعدنية والنسجية يكمن التخارج منها، وعن الصناعات الدوائية قالت «ممكن نخرج من الصناعات الدوائية ولكن استثماراتنا كدولة تظل باقية مع التثبيت لأنها تتضمن شق أمني واستراتيجي».

التخارج لا يعني التخلى النهائي

وأشارت «صالح»، إلى أن التخارج لا يعني التخلى النهائي، فمن الممكن أن تكون الدولة هي مالك المشروع، لكن تترك الإدارة للقطاع الخاص فهناك شق تمويلي بين الانشطة والبنية التحتية، وخاصة في مشروعات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن تقيم الأصول يتم من خلال بنوك استثمارية وفقا لمعايير دقيقة «أي مستثمر يأتي من الخارج يتابع مع البنوك الاستثمارية التي تقدم الاستشارات للدولة والحكومة لتحديد اسعار الاصول عالميا وفقا لقيمتها في الأسواق».

وأكدت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن هناك ترحيبا كبيرا بالوثيقة التي طرحتها الحكومة وخاصة أنها تمت بشكل تشاركي بين العديد من الجهات والهيئات والخبراء ورجال الصناعة والقطاع الخاص، وبلاقت قبولا من المناقشين لأنها تتضمن منهج يعطي نوعا من الشفافية بين القطاع الخاص والدولة.