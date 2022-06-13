رئيس الوزراء: نسعى للانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال 3 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه يثق في خبرة الكوكبة من المتخصصين والخبراء الاقتصاديين المشاركين في إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقدرتهم على الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحد أقصى 3 أشهر من الآن، بحيث تخرج صورة رسمية للدولة، موضحًا أن هذه الوثيقة تعد جزءا من الإصلاحات الحكومية التي قامت بها الحكومة، وتبنتها الدولة المصرية؛ فمصر لا تزال في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي الذي يعتمد بشكل كامل ويركز على الإصلاح الهيكلي.

تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويا

وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤوسه جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين، أن الدولة المصرية تستهدف سنويًا 10 مليارات دولار من تسييل الأصول المملوكة لها، مع إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية للمشروعات الجديدة التي تحتاجها الدولة، فضلًا عن تطوير منظومة الحصول على الأراضي والرخص لمشروعات الصناعة التي تحتاجها الدولة.

تحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه يتم العمل على تحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي، «إحنا منفتحين تماما وحرصنا الشديد على إطلاق هذه الوثيقة أننا نستمع ونستوعب كل الآراء بقدر الإمكان لأن هدفنا بالتأكيد أن هذه الوثيقة مع كل الخطوات الأخرى، تُدشن مرحلة جديدة من مراحل حركة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وكيفية تغزيز دور القطاع الخاص لكي يعود لريادة وإدارة الأنشطة الاقتصادية خلال المستقبل القريب بإذن الله».