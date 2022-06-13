مدبولي: دخول الدولة في المشروعات لا يؤثر سلبا على استثمارات القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستخرج من بعض القطاعات بشكل كامل على مدار 3 سنوات، وبعض القطاعات ستبقى تواجد الدولة مع تخفيض الاستثمارات ولكن لأكثر من 3 سنوات لابد أن تتواجد الدولة في تلك القطاعات، وأن هناك قطاعات أخرى لا محالة من استمرار الدولة في التواجد بها بل زيادة الاستثمارات الحكومية بها لعدم دخول القطاع الخاص بها، لافتا إلى أن دخول الدولة لا يؤثر سلبا على استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح مدبولي خلال ترأسه جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، أن الحكومة حددت القطاعات التي ستتعامل معها ولكل قطاع رؤية خاصة، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات باعتباره أحد أهم مجالات القطاع الخاص، وجرى مراجعة كافة مشروعات الصناعة لتحديد الصناعات الاستراتيجية وباقى الصناعات التي يتولاها القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.

وأشار مدبولي، إلى أن التخارج من القطاعات ليس بيعا أو خصصة كاملة كما يعتقد البعض، ولكن هناك آليات عالمية تعمل بها كافة الدول في مواجهة تلك الظروف الحالية.