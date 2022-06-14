تقرير الطب الشرعي لـ«سيدة دار السلام» ضحية زوجها.. جروح وحروق

حصلت «الوطن» على تقرير الطب الشرعي الخاص بـ «نورا محمود إبراهيم»، التي اعتدى عليها زوجها بسبب 5 آلاف جنيه، وذلك داخل مسكن الزوجية بمنطقة دار السلام بالقاهرة، وأحيل لمحكمة جنايات القاهرة وحددت جلسة أمس كأولى جلسات محاكمة المتهم مرتكب الواقعة وتم التأجيل لجلسة 12 سبتمبر.

سحجات وقطع بالجسد

وجاء في تقرير الطب الشرعي لضحية تعدى زوجها بمنطقة دار السلام، أن الزوجة ربة منزل في العقد الثالث من العمر، وبفحص مواضع إصابتها ورفع الضمادات الطبية تبين جرح مخيط بغرز حرجية يقع يسار الذقن بطول 1سم، وجرح مخيط يقع بالزاوية اليسرى للفك السفلي بطول حوالي 2 سم، وأيضًا جرح مخيط يقع بالزاوية اليسرى للفك السفلي بطول حوالي 2 سم، وجرح مخيط يقع بالزاوية اليسرى للفك السفلي بطول حوالى 1 سم.

بالإضافة لجرح متقيح مصاحب بتورم واحمرار مخيط بغرز جرحية يقع بمقدم أصبع البنصر لليد اليسرى طوله حوالي 3 سم، وأثر التنامية في طور الالتئام لإصابة حرقية تقع شمال المرفق الأيمن وأعلى يسار الصدر ومنطقة البطن وأعلى الفخذتين، بالإضافة إلى عدة سحجات غير منتظمة الشكل وكدمتان غير منتظمة الشكل يقعان بمنطقة الأليتين.

الزوجة: جوزي جاب سكينة وضربني 3 مرات في رقبتي

جاءت نص أقوال المجني عليها أمام جهات التحقيقات بسؤالها عن تفصيلات حدوث إصابتها، كالتالي: «اللي حصل أنا رجعت من شغلي ولقيت أحمد زوجي جاي عاوز ياخد مني فلوس، ويقول لي عاوز 5 آلاف جنيه، قلت له مش معايا فلوس فاتنرفز عليا، وحصل بينا مشادة بالكلام، وساعتها كنت أنا وهو واقفين في المطبخ بعمل العشا لولادي، لقيته فتح درج المطبخ، وجاب منه سكينة وضربني 3 مرات في رقبتي، واحدة جات في رقبتي من ناحية اليمين، والتانية من ناحية الشمال، والتالتة جات في دقني».

سكب عليا مياه مغلية

وأضافت: «أنا كنت في البيت بتاعي لوحدي، واقفة بعمل عشا في المطبخ، والمتهم زوجي ولسه على ذمته، هو كان عاوزني أديله 5 آلاف جنيه، ولما قلت له لا اتعصب عليا، وكان هيموتني بالسكين وسكب عليا مياه مغلية».