غدر الصحاب.. تفاصيل مقتل شخصين على يد صديقهما: «قالهم هنغير عملة»

جريمة قتل شنيعة، هزت أرجاء السويس، وذلك بعد العثور على جثتي صديقين، مصابين بطلقات نارية، لكن الفاجعة هنا حينما اكتشف من وراء الواقعة البشعة، الذي لم يكن سوى صديقهما الثالث، الذي أعمى الجشع والطمع بصيرته، ليغدر بصديقيه من أجل الحصول على بعض العملات الأجنبية واستبدالها بالأموال المصرية.

رغبة الأصدقاء في الحصول على عملات أجنبية

البداية عندما اجتمع الثلاثة أصدقاء، أحدهما مالك لإحدى الشركات للسقالات في السويس، بينما الثاني، يعمل محاسب بشركة صديقه، لكن الأخير «المتهم» تربطه علاقة صداقة فقط بينهما، لكنه حينما اجتمع مع صديقيه عرف برغبتهما في استبدال العملات لعملات أجنبية، نظرة خبيثة وجهها لهما واستحوذت عليه فكرة شيطانية، ليعرض عليهما أنه يعرف شخصا يقوم باستبدال العملات.

مقتل شخصين من أجل المال

لم يتردد الصديقان في قبول عرض صديقهما فإنه أكثر من يثقان به، توجها معه واستقلا سيارته الخاصة، وفي أثناء سيرهما، تعلل الصديق الغدار، بأنه يشعر بالتعب ولا يستطيع قيادة السيارة، فطلب من أحد صديقيه أن يأخذ مكانه في القيادة، خلال ذلك كانت بحوزته طبنجة، وعقب ترجله من السيارة، أطلق باتجاه صديقيه عدة طلقات نارية أودت بحياتها على الفور.

التخلص من الجثتين

وعقب ذلك تخلص من الجثتين بإلقائهما بأحد المواقع التابعة لشركة استثمار عقاري، واستولى على المبلغ المالي المراد، فضلا عن متعلقاتهما الشخصية، ثم توجه لمحل سكنة، وكأنه لم يفعل شيئا، وكأنه لم يتخلص من رفيقيه.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم عتاقة بمديرية أمن السويس بلاغا من حارس خاص بأحد المواقع التابعة لشركة استثمار عقاري بدائرة القسم، يفيد بعثوره على جثتين لشخصين مجهولين، وتبين إصابة كلٍ منهما بعيار ناري، وبالفحص والتحريات أمكن تحديد هوية المجنى عليهما وتبين أنهما محاسب ومالك شركة للسقالات.

القبض على المتهم

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة هو صديقهما، له معلومات جنائية يقيم بدائرة قسم العبور بالقليوبية، وتم إلقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه للجريمة.