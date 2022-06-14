استكمال محاكمة 22 متهما في قضية «داعش العمرانية» اليوم

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية».

سماع المرافعة

وأجلت المحكمة الجلسة الماضية لجلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أحمد مصطفى.

الانضمام لجماعة إرهابية

وبعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها مع المتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هاني عبد الله، محبوس، نسبت لهم أنهم خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

قتل ضابط شرطة

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الـ19 وحتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ 6 تهم الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة وهي سيارات شرطة.

تخريب ممتلكات عامة

فضلا عن توجيه النيابة العامة لكل من المتهمين الأول والثاني، عدد من التهم منها: الشروع في قتل أفراد شرطة، تخريب ممتلكات عامة، رصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية بنادق مسدسات، وخرطوش.