تفاصيل إصابة 109 أشخاص إثر انفجار في مصنع بإيران.. وغلق طرق بسبب غاز سام

أصيب 109 أشخاص على إثر انفجار في مصنع «كافيه» لإنتاج «كاربونات الصوديوم» جراء تسرب «غاز الأمونياك» في مدينة «فيروز آباد»، بمحافظة فارس الواقعة جنوب إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن المصنع تم تدشينه قبل عامين، ومنتوجات المصنع، يتم استخدامها في إنتاج صناعات مثل الزجاج والكريستال والمنظفات وتنقية المياه والبتروكيمياويات.

تسرب تسبب في الحادث

وقال مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة الإيرانية، خليل عبد اللهي، إن الانفجار وقع بسبب تسرب إحدى «خزانات الأمونيا» بالمصنع، مشيرا إلى أن غالبية الإصابات تنفسية الناجم عن استنشاق غاز النيتروجين ولا خطورة في ذلك.

وأضاف مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة الإيرانية، إن عمليات إغاثة المصابين انتهت ولم تسجل أي ضحايا، مشيرا إلى أن تم منذ البداية السيطرة على النيران التي اندلعت في المصنع.

«الهلال الأحمر»: إغلاق الطرق بسبب انتشار الغاز السام

وأوضح عبد اللهي، أن أسباب الحادث هي الآن قيد التحقيق، فيما أشار المدير العام لـ «الهلال الأحمر» في فارس حسين دارفيشي، إلى أن الطرق المجاورة مغلقة بسبب انتشار الغاز السام نتيجة للانفجار.

وأضاف مدير «الهلال الأحمر»، أنه لم يتم الإبلاغ عن مقتل أحد حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة «مهر» الإيرانية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبه، أشار مدير شؤون الحوادث والاسعاف الطبي في «محافظة فارس»، محمد جواد مراديان في تصريح لوكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، مساء أمس الاثنين، إن عقب تلقي اتصال بوقوع الانفجار في المصنع، أصبحت جميع المراكز الطبية والمستشفيات في حالة التأهب الكامل.

وأضاف مراديان، أنه لحسن الحظ لم يصل أي تقرير بوقوع حالات وفاة جراء الانفجار.

جدير بالذكر، أن الطاقة الإنتاجية لـ المصنع، تبلغ 320 ألف طن ويقع على بعد 93 كيلو متر جنوب شرقي من مدينة «شيراز» مركز «محافظة فارس».