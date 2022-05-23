انهيار مبنى مكون من 10 طوابق في إيران.. وسقوط ضحايا

أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل لها، بتعرض مبنى «متروبول» الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان بجنوب إيران، إلى الانهيار والسقوط.

وذكرت وكالة «إيرنا» الرسمية للأنباء أن هذا الانهيار أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى، دون ذكر عددهم.

وجود عدد كبير من المصابين

ونقلت «إيرنا» عن شهود عيان من سكان المنطقة وجود عدد كبير من المصابين، بالإضافة إلى تضرر عدد من السيارات التي كانت موجودة في موقع انهيار المبنى.

وأوضح شهود العيان أن حادث الانهيار كان كبيرًا وشديدًا لدرجة تسببت في اهتزاز الأبنية المجاورة للمبنى المنهار، لافتين إلى أنه فور وقوع الحادث وصلت 5 سيارات إسعاف لمساعدة ونقل الضحايا، بالإضافة إلى رجال الدفاع المدني والإطفاء.

عدد الضحايا غير معلوم

وقال محافظ آبادان إنه لا تتوافر معلومات دقيقة حتى الآن حول عدد الضحايا، موضحًا أن المبنى كان تحت الإنشاء، وأن احتمالات سقوط ضحايا نتيجة وقوعه في منطقة سكنية.