إيران تعلن مقتل طيارين إيرانيين اثنين بعد تحطم طائرة شرقي أصفهان

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، مقتل طيارين إيرانيين اثنين بعد تحطم طائرة من طراز F7 شرقي أصفهان، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

تجديد أكبر مصفاة نفط في فنزويلا

وفي سياق آخر، نقلت «رويترز» عن 4 أشخاص مقربين من المحادثات، قولهم إنّ الشركات الحكومية الإيرانية بدأت الاستعدادات لتجديد أكبر مصفاة نفط في فنزويلا، مركز تكرير باراغوانا، بطاقة 955 ألف برميل يوميا بعد عقد لإصلاح أصغر منشأتها.

صناعة النفط بفنزويلا

ومن شأن الاتفاق أن يعمّق علاقة الطاقة التي أصبحت شريان حياة لصناعة النفط المتهالكة في فنزويلا، وسط أزمة ناجمة عن عقود من سوء الإدارة ونقص الاستثمار، وتفاقمت بسبب العقوبات الأمريكية على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.