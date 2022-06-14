«حلم جديد».. فيلم تسجيلي عن جهود مصر في سد الفجوة الغذائية

تعد الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني أحد القلاع الإنتاجية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إذ أقامت 29 مزرعة منها 21 مزرعة تسمين و8 مزارع حلابة ساهمت في ضبط أسعار منتجات اللحوم والألبان وإتاحتها بمزايا تنافسية وجودة عالية وحماية السوق المحلية من الاحتكار.

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «حلم جديد.. فيلم تسجيلي يوضح جهود مصر لتحقيق حلم سد الفجوة الغذائية».

إنشاء المجمعات الجديدة

وتسارعت خطة الدولة للاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية وصناعاتها التكميلية، وبذلك أصبح أمل الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني نموذجًا قابلًا للانطلاق، فكانت الانطلاقة نحو أفاق جديدة تحقق الأمن الغذائي عبر عشرات الصروح الإنتاجية الغذائية، إذ استمر العمل بملئ الأمل، إذ جرى إنشاء المجمعات الجديدة ومنها مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات ويضم 5 مزارع حلابة بقوة 5 آلاف رأس تنتج يوميا 150 طن ألبان، فضلًا عن مزرعة تسمين منتجات مزارع الحلاب.

مصر تستكمل الطريق لتحقيق حلمها لسد الفجوة الغذائية من اللحوم والألبان

كما أنَّ هناك إنجاز تحقق بسواعد 8 آلاف عامل ومتخصص بالإضافة إلى 50 ألف من العمالة غير المباشرة، ومن هنا تستكمل مصر الطريق لتحقيق حلمها لسد الفجوة الغذائية من اللحوم والألبان ضمن مشروع المليون رأس ماشية، والذي بدأ بتربية 200 ألف رأس منها 180 ألف من عجول التسمين، و20 ألف من الأبقار الحلابة.