رئيس «البحث العلمي»: 5 مشروعات قومية كبرى بالتعاون مع «الإنتاج الحيواني»

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنّ دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجتمع العلم والعلماء غير مسبوق، مشيرًا إلى أن مجتمع البحث العلمي يقدر للرئيس السيسي لقاءه السنوي بعلماء مصر وتكريمهم ومنحهم الأنواط والأوسمة، وهي رسالة مفادها أن مصر تجل العلم والعلماء.

وأضاف «صقر» خلال حفل افتتاح الرئيس لعدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات: «تضاعفت مخصصات البحث العلمي 3 مرات خلال الأعوام السبع الماضية وجرى تطوير البنية البحثية من خلال إنشاء الجامعات الجديدة والمراكز والمدن البحثية والعلمية وصدور حزمة من القوانين المحفزة للبحث العلمي».

مركز للبحوث والتطوير في كل كيان اقتصادي

وتابع قائلا: «كان لتوجيهات الرئيس بضرورة أن يضم كل كيان اقتصادي وصناعي جديد مركزا للبحوث والتطوير والابتكار لدعم البحوث التطبيقية وتطوير الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي أثرا عظيما في ربط البحث العلمي والصناعة بالمجتمع»، مؤكدًا أن مشروعات الأمن الغذائي في مصر مشروعات قومية ذات طبيعة خاصة وأهمية قصوى.

وواصل «صقر»: «جاء دورنا لتعظيم الاستفادة من قدراتنا الهائلة واستغلالها في تنفيذ مشروعات بحوث وتطوير تعود بالنفع على المواطنين والوطن وهي مسؤولية مشتركة بين مجتمع البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية وأقسام البحوث والتطوير في الوزارات المختلفة والصناعة الوطنية».

5 مشروعات بحوث وتطوير كبرى قريبا

وأكمل رئيس أكاديمية البحث العلمي حديثه قائلا: «بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات المصرية والمراكز البحثية بالتواصل والعمل مع الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني في الشهور الماضية وانتهينا إلى الاستقرار على 5 مشروعات بحوث وتطوير كبرى سيتم البدء في تنفيذها في مركز البحث العلمي البيطري، وهي التحصين الوراثي وإنتاج سلالات أبقار عالية الإنتاجية وأكثر تكيفا مع الظروف المناخية المصرية من خلال برامج تهجين وتربي».

وأضاف: «كما تم تطوير منظومة وطنية لترصد الأمراض الوبائية والمشتركة والعابرة للحدود بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية، والكشف عن متبقيات الأدوية والمضادات الحيوية في الصناعات الغذائية لتوفير طعام صحي آمن للمواطن وزيادة القدرات التنافسية للصناعات الغذائية المصرية والتي تمثل ثاني أكبر حصة من الصادرات المصرية، وإنتاج محلي للأعلاف من المخلفات الزراعية والنباتات الملحية والصحراوية، وتنمية القدرات وبناء قاعدة علمية من شباب الباحثين وأوائل الخريجين من الكليات العملية من جميع الجامعات المصرية حيث ستوفر الأكاديمية منحا دراسية كاملة للأوائل لإجراء أبحاثهم واستكمال دراساتهم العليا داخل المركز العلمي البيطري للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بالتعاون مع الجامعات المصرية».