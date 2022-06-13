نقيب البيطريين: مجمع الإنتاج الحيواني في «السادات» بداية لسد عجز اللحوم

نفذت الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات على مساحة 1000 فدان، والذي أفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين، لتنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي للسلالات المصرية لحومها وألبانها، ضمن خطة لفترة معينة.

مضاعفة إنتاج الثروة الحيوانية

وتعليقا على الافتتاح الرئاسي الجديد، قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين لـ«الوطن»، إنه بداية سلسلة من المشروعات القومية، الذي يطمح الرئيس السيسي تحقيقها خلال العامين القادمين؛ لمضاعفة إنتاجية الثروة الحيواينة وتقليل الفجوة الغذائية، إضافة إلى تنمية الإقتصاد الوطني لتدارك الأزمة التي عايشها العالم خلال الفترة الماضية بعد الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة سعر الدولار.

سد عجز اللحوم الحمراء

وأضاف «سليم» أن مصر لديها عجز يتراوح من 40 لـ 45 % في اللحوم الحمراء، ويعتبر المشروع الجديد خطوة للأمام لسد هذا العجز وتقليل الإستيراد، والمساهمة في جعل منتجات الثروة الحيوانية في متناول المواطن العادي، بما ينعكس على صحته العامة ويجعله أكثر فاعلية وإنتاجية في المجتمع: «نحن نقابة اأطباء بيطرين مصر نضع كل أمكانيتنا ومجهوداتنا من العنصر البشري والمادي في خدمة خطة الرئيس الطموحة.. كلنا جنود في خدمة مشروعات الوطن».

يذكر أن الطاقة الاستيعابية للمجمع 5 آلاف رأس حلاب وطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 طن لحوم حية / دورة ونحو 3 آلاف رأس تسمين على مساحة ألف فدان، كما يضم المجمع حسب ما رصدت «الوطن»، خلال جولة تفقدية 6 مزارع فرعية، 5 منها متخصصة في الأبقار «الحلابة»، وهي أبقار مُدرة للبن أكثر من السلالات المصرية التقليدية بمعدل يصل حتى «8 أضعاف» الإنتاجية التقليدية، بما يصل لـ45 لتر من البقرة الواحدة يوميا، بإجمالي 5 آلاف رأس أبقار حلابة في المزرعة، تُنتج 150 طن لبن يوميا.