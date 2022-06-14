ماذا يعني التحسين الوراثي للثروة الحيوانية؟.. «الزراعة» توضح

قال الدكتور عادل التراس، أستاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات، إنّ المقصود بالتحسين الوراثي هو تغيير تركيب الكائن الحي وذلك بغرض زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة ومقاومة الظروف البيئية المعاكسة، والتي قد تكون أمراض أو حشرات أو فيروسات.

التحسين الوراثي

وأضاف أستاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات، خلال لقاءه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في الحيوان نقوم بعدة عمليات، أهمها التلقيح الاصطناعي، إذ نعمل على عدة محاور أساسية منها إنشاء قاعدة بيانات والتحسين الوراثي للبيانات وإنشاء مراكز تجميع الألبان».

تدشين العديد من مراكز التلقيح الصناعية

وتابع أستاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات أن الدولة دشنت العديد من مراكز التلقيح الصناعي، إذ يوجد في الوزارة 4 مراكز أساسية، وهي مزودة بـ630 نقطة من نقاط التلقيح الاصطناعي، ما ساهم في تحسين الثروة الحيوانية من خلال إنتاج القصيبات الخاصة بالسائل المنوي المجمد، ثم توزيعها في نقاط التلقيح الصناعي ثم حقن هذه القصيبات من السائل المنوي في إناث الحيوانات، فيؤدي ذلك إلى إنتاج رؤوس جديدة.