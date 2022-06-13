وزير الزراعة يكشف الأهداف الاستراتيجية من تنمية الثروة الحيوانية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ أهمية الثروة الحيوانية تتمثل في توفير فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة، مع تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان، فضلًا عن تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مع زيادة قدرات الأسر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربيين مع زيادة تمكين المرأة والشباب في الريف.

زيادة الإنتاجية من الألبان

وأضاف وزير الزراعة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية في مدينة السادات، أنَّ الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في تحسين سلاسات قطعان الأبقار والجاموس المحلية وتمصير السلالات المتخصصة في انتاج الألبان واللحوم ذات الانتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، فضلًا عن زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد مع تدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربيين والمزراعين.