وزير الزراعة يكشف تحديات تنمية الثروة الحيوانية: غياب البيانات وقلة المراعي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تنمية الثروة الحيوانية واجهت مجموعة من التحديات أهمها، عدم وجود قاعدة بيانات عن توزيع الثرورة الحيوانية في المحافظات المختلفة.

أبرز تحديات تنمية الثروة الحيوانية

وأوضح أن أبرز التحديات هى قلة المراعي الطبيعية، وارتفاع أسعار الأعلاف العالمية ومكوناتها، وتنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة، وتسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المضصربة في عدد السكان.

خطة للنهوض بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات

وأضاف «القصير»، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الانتاج الحيواني والألبان والمجازر بمدينة السادات، اليوم، أنه في ضوء التحديات التي واجهت تنمية الثروة الحيوانية على نحو ما سبق، كانت تكليف الرئيس السيسي لنا بوضع خطة للنهوض بها تم تحديد محاورها في إنشاء قاعدة للبيانات وتحسين سلالات رؤس الماشية المحلية، والاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية، ودعم المشروع القومي للبتلو ، وتطوير مراكز تجميع الآلبان، وتنفيذ مجموعة من الاجراءات الداعمة للخطة.