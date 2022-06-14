المحكمة الأوروبية عن قانون العملاء الأجانب الروسي: خرق للمواثيق الحقوقية

أفاد موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأنَّ المحكمة الأوروبية، أكّدت أنَّ قانون العملاء الأجانب الروسي يشكّل خرقاً للمواثيق الحقوقية، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

قانون العملاء الأجانب

وأقرّت روسيا قانوناً تحت عنوان قانون العملاء الأجانب عام 2019، وينظم القانون قواعد عمل الأجانب في روسيا سواء منظمات المجتمع المدني المدعومة من منظنات خارجية وكذلك عمل وسائل الإعلام الغربية داخل روسيا.

بيسكوف: البلاد تتعرض لتدخلات خارجية

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في تصريحات سابقة، إن هذا القانون ضروري، وخاصة أن البلاد تتعرض لتدخلات خارجية.