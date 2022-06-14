روسيا تدمر مخزن دخائر مدفعية أوكرانية بمنطقة تشيرنيف بصواريخ كاليبر

أعلنت القوات الروسية، تدمير مخزن دخائر مدفعية أوكرانية بمنطقة تشيرنيف بصواريخ كاليبر، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

السيطرة تدريجيا على الأراضي الأوكرانية

مع سيطرة روسيا تدريجيا على المزيد من الأراضي في أوكرانيا واستمرارها في قصف أهداف مختلفة في دونباس، يخشى المحللون من أنّ المقاتلين الأوكرانيين يفقدون اليد العليا، ما يجعل المنطقة الشرقية عرضة للاستيلاء عليها بالكامل وسط صراع طويل الأمد.

وقال ويليام ألبيرك، مدير الاستراتيجية والتكنولوجيا والحد من التسلح في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لشبكة CNBC: «إنّني قلق من ذلك، وهناك مخاطر كبيرة من أنّ أوكرانيا ستستمر في خسارة الأراضي بشكل تدريجي».

الحرب الروسية الأوكرانية

وتغير الكثير منذ أن شنت روسيا لأول مرة غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير. وبعد أن بدا في البداية أنّها تهاجم البلاد من الجنوب والشرق والشمال، وسرعان ما بدا أن روسيا أدركت أنّها قضمت أكثر مما تستطيع مضغه وبدلاً من ذلك غيرت التركيز على شرق أوكرانيا.