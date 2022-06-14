أوكرانيا: روسيا قطعت كل الطرق لإجلاء المدنيين من «سيفيرودونتسك»

قال مسؤول أوكراني، إنّ القوات الروسية قطعت كل الطرق لإجلاء المواطنين من مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا، بتدمير آخر جسر يربطها بمدينة أوكرانية تقع على الجانب الآخر من النهر.

وأوضح الجيش الأوكراني في جولته اليومية للصراع في أجزاء مختلفة من البلاد، أنّ القوات الروسية تحاول الحصول على موطئ قدم في الجزء الأوسط من المدينة، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

معركة السيطرة على سيفيردونيتسك

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنّ الكلفة البشرية لمعركة السيطرة على مدينة سيفيردونيتسك الاستراتيجية في إقليم دونباس شرقا مروعة، حسب ما نقلت «فرانس برس».

واعتبر زيلينسكي، أنّ التاريخ العسكري سيذكر دون شك معركة دونباس، باعتبارها واحدة من أعنف المعارك في أوروبا، بحسب تعبيره

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، بيانا وفيديو بشأن أنشطة قواتها الجوية في أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وذكرت الوزارة الروسية: «شنّت أطقم الطيران هجوما بريا وضربات جوية صاروخية على منشآت عسكرية ومعدات لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وجرى إطلاق الصواريخ على شكل أزواج من ارتفاعات منخفضة»، بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية.

وتابعت أنّه نتيجة للاستخدام القتالي لأسلحة الطيران، جرى تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة وعربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسب الحرب على أوكرانيا.