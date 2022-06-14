الزراعة: تحويل السلالات المصرية للماشية يزيد الإنتاجية بشكل كبير

قال الدكتور عادل التراس، أستاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات، إنّ إنتاج الألبان من الأبقار المصرية لا يتعدى 2 كجم إلى 5 كيلو في اليوم من رأس الماشية الواحدة، وذلك في الأبقار البلدية الأصيلة، ولكن هناك أبقار أخرى تتعدى 50 كيلو في اليوم.

البرامج الحديثة تزيد إنتاجية الأبقار المصرية من الألبان

وأضاف أستاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في الجيل الأول يزداد معدل إنتاج اللبن من 7 إلى 10 كجم في اليوم والجيل الثاني من 15 إلى 20 كجم»، لافتًا إلى أن البرامج الحديثة تزيد إنتاجية الأبقار المصرية من الألبان.

معدل التحويل في السلالات المصرية تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية

وتابع أستاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراعة: «بالنسبة لعجول التسمين التي تربى من أجل الذبح، معدل التحويل فيها في السلالات المصرية من 7 إلى 8 كجم يوميا، بينما السلالات الأجنبية يزيد المعدل فيها من 1.5 إلى 2 كجم، حيث يتم العمل على زيادة معدل التحويل في السلالات المصرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية».

وأكد أستاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات أن الأعلاف ركيزة أساسية في إنتاجية الحيوانات، موضحًا أن الأعلاف العادية تقليدية، لكن هناك مفهوم حديث يتعلق بتركيب الأعلاف سواء مواد معدنية أو أحماض أو فيتامينات والجينات الموجودة في الحيوانات بتلك الأعلاف، ومن ثم فإن المراكز الحديثة تربط بين تركيب العلف وإنتاجية اللبن.