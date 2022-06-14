«تنسيقية الأحزاب»: الدولة بدأت استراتيجية تطوير الإنتاج الحيواني من 2015

أكد محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجمع الإنتاج الحيواني الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ليس حديث العهد ولكنه استراتيجية بدأت القيادة السياسية تنفيذها منذ عام 2015 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان وتأمين الغذاء للمواطنين.

«القط»: المشروع بدأ بتربية مليون رأس ماشية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن المشروع بدأ بتربية مليون رأس ماشية قبل أن يوجه الرئيس السيسي تحويل المشروع من مجرد تربية إلى صناعة بهدف الاستفادة من منتجات الألبان وجلود وكل مكونات الماشية، لكي تكون صناعة متكاملة بدءا من التربية مرورا بالألبان واللحوم والاستفادة أيضا من صناعة الجلود.

المشروع يهدف لزيادة الإنتاج الحيواني

وأردف عضو مجلس الشيوخ أن المشروع يهدف لزيادة الإنتاج الحيواني وتحقيق دخل إضافي للمربي، فضلا عن توفير العمالة بالإضافة إلى التكامل مع الصناعات المختلفة، مؤكدا أن المشروع يحقق مستهدفات أولهم المواطن المصري ثم تطوير البنية التحتية وصنع المستقبل للأجيال القادمة.

مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات

وشرح عضو مجلس الشيوخ أن مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات مقام على مساحة 1000 فدان هدفه تنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي للسلالات الحيوانية المصرية من لحوم وألبان.