الأمم المتحدة: نحتاج 426 مليون دولار لتجنب كارثة غذاء بجنوب السودان

قالت منظمة الأمم المتحدة، إنَّها تحتاج إلى 426 مليون دولار بشكل طارئ لتجنب كارثة غذائية في جنوب السودان، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في تقرير ساق لها وجود أكثر من 7.7 مليون مواطن بواقع 63%، سيواجهون أزمة غذاء يوليو القادم، لافتة إلى أن هذا الرقم تصاعد بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق.

أسباب الأزمة

وأرجع التقرير السبب في أزمة الغذاء إلى حالات الفيضان والجفاف التي ضربت مناطق مختلفة من البلاد بسبب التغيرات المناخية، والذي تسبب في نزوح العديد من السكان فضلاً عن الاشتباكات المسلحة في مناطق من البلاد.

ولفت التقرير إلى أن 80% من السكان الذين يعانون أزمة غذائية يقيمون في ولايات الوحدة وجونقلي وأعالي النيل وواراب وشرق الاستوائية.