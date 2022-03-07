»الرى«: ننفذ مشروعات لدعم جنوب السودان

بحث الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع ماناوا بيرت، وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان، الذى ً يزور القاهرة حالياُ، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات.

وأكد "عبدالعاطى" أنه ناقش موقف المشروعات ً التى تم تنفيذها أو يجرى تنفيذها حاليا بجنوب السودان، وعلى رأسها مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات، مشيرا إلى أن مصر تقوم بتنفيذ المشروعات التى يطلبها أهالى جنوب السودان وتعبرعن احتياجاتهم الفعلية.

وأوضح أن التعاون بني البلدين يمتد لسنوات تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى جنوب السودان، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، وقامت الوزارة بإنشاء ٦ آبار جوفية بمدينة جوبا و٧محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية بالعاصمة، وتركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجارى المائية بمدينة واو لتوفير المياه النقية للمواطنين، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية ً، وتطهيرالمجارى المائية بحوض بحرالغزال لخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضى الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

وأضاف أن الوزارة تساهم فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمرشوع سد واو المتعدد الأغراض، وإنشاء معمل لتحليل نوعية ً المياه الذى يقوم حاليا بعمل كافة التحاليل اللازمة لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية كمعمل معتمد.