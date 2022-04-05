«الزراعة»: إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إلى جنوب السودان

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم، إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إهداء إلى جنوب السودان، تحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في جنوب السودان وفي إطار متابعة زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى جنوب السودان لتعميق التعاون المشترك بين الدولتين.

حماية الثورة الحيوانية في جنوب السودان

وصرح الدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بـ وزارة الزراعة، بأن اللقاحات التي جرى إرسالها هي من إنتاج المعهد وتهدف إلى حماية الثورة الحيوانية في جنوب السودان من الأمراض الوبائية، كما تم كذلك إيفاد وفد من الباحثين والأطباء البيطريين للدعم الفني للجانب السودانى الشقيق.