براءة 3 أشخاص من تهمة سرقة مليون جنيه من «مزرعة الريف الأوربي»

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، ببراءة 3 متهمين وذلك بعد اتهامهم بسرقة مبلغ مالي قدره مليون جنيه من داخل خزينة رجل أعمال تحت تهديد السلاح داخل مزرعة في الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد.

مزرعة الريف الأوروبي

وكانت نيابة جنوب الجيزة، قد نسبت للمتهم الأول والثاني بصفتهما غفراء مزرعة في الريف الأوروبي، بمدينة الشيخ زايد، تهمة تسهيل دخول الثالث سكن المجني عليه عن طريق كسر الباب وتهديده بالسلاح الناري وكسر الخزينة، وتمكّنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات الموجودة بداخل الخزينة.

سرقة خزنة خاصة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الشيخ زايد، يفيد بسرقة خزنة خاصة من داخل مسكنه بالشيخ زايد تحت تهديد السلاح، وعقب تفريغ الكاميرات تمكن رجال المباحث من تهديد هوية المتهمين وضبطهم.

تمّ تحرير المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة التي قضت ببراءتهم مما نسب إليهم من اتهام.