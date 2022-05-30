تجديد حبس المتهم فى مذبحة الريف الأوروبي 15 يوما على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس المتهم بقتل خفير وابنتيه واثنين من أحفاده بمنطقة الريف الأوربي التابعة لمدينة الشيخ زايد، 15 يوما على ذمة التحقيات.

كانت النيابة العامة، أمرت فرق البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، التي تمكنت من تحديد هُويّة مرتكبها، وأنه ذلك الذي كان يشارك المجني عليهم في العمل بالمزرعة، والإقامة بها معهم، وأنه في بداية العقد السادس من العمر، وبيَّنت تحريات الشرطة، تفاصيل ارتكابه الجريمة، وأنَّ باعثَه عليها هو ضبطه حالَ شروعه في التعدي على إحدى المجنيِّ عليهما وافتضاح أمره، الأمر الذي دفعه لقتلهم جميعًا، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

القبض على المتهم واستجوابه وتمثيل الجريمة

ونفاذًا لذلك ألقي القبض عليه واستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه من ارتكاب جريمة القتل العمديّ بظروفها المشدّدة، فأقرَّ بقتله المجنيَّ عليهم الخمسة، وأوضح أنه عقب رفض المجني عليه زواجَه بابنته، أوغَرَ ذلك صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها، فاشترى مخدِّرًا لوضعه في شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها.

ادعاءات المتهم بالتحقيقات

وادَّعى المتهم أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره، ثم ألقى السكين بمسرح الحادث حيث ضبطتها النيابة العامة، وقد اصطحبته للمزرعة محل الجريمة حيث أجرى محاكاة مصورة لكيفية ارتكابها، وأرشد عن المشروب الذي وضع به المخدِّر.