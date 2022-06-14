عاجل.. مدبولي: مصر تُحقق «إعجاز هندسي» في تنمية «شرق بورسعيد»

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتبنى مشروع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مدبولي: الرئيس يتبنى مشروع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأضاف «مدبولي»، في تصريحات صحفية له على هامش جولته بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، أنَّ رؤية تلك المنطقة موجودة منذ أكثر من 25 سنة، لكن فعلياً لم تنفذ هذه الرؤية على أرض الواقع الا في خلال الـ 7 سنوات الماضية بإرادة من الرئيس، ومتابعة شبه يومية، ومتابعة على أرض الواقع.

وأوضح أنَّ مدينة سلام مصر في شرق بورسعيد المليونية، ستتكامل مع المشروعات المنفذة بشرق بورسعيد.

وأشاد «مدبولي»، بما أسماه المعجزات الهندسية التي ينفذها رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مضيفاً: «أنك مجرد تمشي على الأرض، هتلاقي رجلك بتغرس، ونحن نتكلم عن أراضي مستقرة، ومشروعات، ومصانع، وموانئ، وأرصفة بكيلو مترات، ما يؤكد أننا أمام اعجاز هندسي بكل المقاييس».

رئيس الوزراء: موقع مشروعات منطقة شرق بورسعيد عبقري

ووصف رئيس الوزراء موقع مشروعات منطقة شرق بورسعيد بالعبقري، كنقطة التقاء لكل قارات العالم.

ووجه مدبولي الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات الوطنية والعالمية العاملة في مشروعات شرق بورسعيد.