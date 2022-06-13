مدبولي: الحكومة حريصة على استماع آراء الخبراء بشأن وثيقة ملكية الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحوار الذي يُطلقه اليوم عن وثيقة سياسة ملكية الدولة يُعد بداية فقط، وتم اختيار العناصر الاقتصادية والخبراء المتواجدين في هذا الحوار كنموذج من صفوة الخبراء المتواجدين في مصر، موضحًا أنه يوجد خبراء آخرون وسيكون هناك اهتمام من الحكومة وحرص منها على الاستماع لآرائهم من خلال كل الجلسات الحوارية الأخرى.

الحكومة ستعمل بقدر الإمكان على الاستماع لباقي الخبراء

وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤس جلسة حوارية عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن اليوم تم تمثيل في هذه الجلسة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والقطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية، والمجتمع المدني، من أجل أن يدلوا بدلوهم في هذه الوثيقة، موضحًا أن الحكومة ستعمل بقدر الإمكان على الاستماع لباقي الخبراء والحصول على آرائهم من خلال إطلاق منصة حوار.

تدشين منصة لوثيقة ملكية الدولة

وتابع: «يمكن النهارده هندشن هذه المنصة، وهيبقى فيه ورش عمل متخصصة تضم الخبراء والمتخصصين وهنعمل تطبيق أيضًا على الهاتف المحمول عشان عاوزين نوسع بقدر الإمكان مشاركة المتخصصين والخبراء وحتى المواطن اللي يكون عنده اهتمام فيما يخص هذه المجالات إن شاء الله».