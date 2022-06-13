«مدبولي»: حوارات إلكترونية وورش عمل وتطبيقات لدراسة وثيقة ملكية الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم تدشين منصة حوارية لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويتم إتاحة جميع المنشورات والوثائق المرتبطة بهذه الوثيقة، فضلًا عن أن الوثيقة ذاتها ستكون موجودة على تلك المنصة، «لكن في الوقت نفسه كل الوثائق الأخرى اللي إحنا أصدرناها تكون موجودة فيها، ومن خلال هذه المنصة هنعمل ورش وحوارات إلكترونية غير الحوارات اللي هتبقى بحضور الأشخاص فعليًا».

تحميل الوثائق المرتبطة بوثيقة ملكية الدولة على المنصة

وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤوسه جلسة حوارية بخصوص وثيقة سياسة ملكية الدولة مع بعض الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين، أنه سيكون هناك نوع من الورش والحوارات الإلكترونية في غرف نقاشية، من أجل معرفة آراء الخبراء وذوي الشأن المتخصصين في هذه المجالات، «وده يمكن نموذج زي غرف النقاش، هنلاقي محمل على هذه المنصة كل الوثائق المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، هنعمل عدد كبير من ورش العمل على مدار الشهرين المقبلين وتطبيقات على الهواتف».

ورش عمل تضم المتخصصين في الاقتصاد

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن ورش العمل تضم كل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، «وطبعًا هنعلن عن أماكن ومواعيد ورش العمل دي، بحيث نبقى مركزين شوية على بعض هذه الورش التخصصية للقطاعات اللي إحنا بنتكلم عليها بالتحديد بحيث إن كل الخبراء المعنيين بهذه القطاعات هما اللي يبقوا موجودين ويقولوا رأيهم ونتحرك ازاي في هذا الموضوع».