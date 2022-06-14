مدبولي: إنشاء أكبر مصنع لضفائر السيارات في العالم بمصر

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات، على هامش زيارته إلى المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد.

مصر قادرة على تلبية السوق المحلية والتصدير لأفريقيا

وقال رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لـ«شرق بورسعيد»، أن مصر قادرة على تلبية السوق المحلية والتصدير لأفريقيا.

وأوضح أنه بالإضافة لتوطين صناعة السيارات، وهناك اهتمام بالصناعات المغذية، وسيتم إنشاء أكبر مصنع في العالم للضفائر الكهربائية للسيارات في مصر، وسيعمل قبل نهاية عام 2023.

إنشاء مصنع للضفائر الكهربائية

وأشار «مدبولي»، إلى أنه سيتم إنشاء مصنع آخر للضفائر الكهربائية، وهناك اهتمام بتوطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها.

وأكّد رئيس الوزراء، حرص الحكومة لتقديم الحوافز والدعم غير المحدود لصناعة السيارات، بإعتبارها صناعة هامة جداً، موضحاً أن صناعة السيارات ستكون أحد أهم الصناعات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتوجه بالشكر لكل الشركات التي ستعمل مع الدولة في المشروعات بمنطقة شرق بورسعيد.