«هيئة الدواء» تنصح بعدم سكب الأدوية في المرحاض

وجهت هيئة الدواء المصرية نصيحة مهمة للمواطنين، تضمنت معناها التحذير من سكب الأدوية غير المستخدمة أو المنتهية الصلاحية في المراحيض أو ما شابه ذلك، ما لم تكن تلك المعلومة مدونة بنشرة المعلومات للمنتج على وجه التحديد.

​وتابعت هيئة الدواء: «إذا كنت تشك في طريقـة التخلص السليم من الأدوية، يجب عليك التحدث إلى الطبيب، أو الصيدلي»، لأنهما بمثابة الخبير الأول بالدواء، وكيفية التعامل مع تلك الأمور.​​

وشددت هيئة الدواء على أهمية استشارة الطبيب والصيدلي، فيما يتم تناوله من أدوية، مشيرة إلى أن الدواء يستخدم بجرعات محددة وفي أوقات معينة.

وكشفت هيئة الدواء المصرية، أن الأدوية لها مدة صلاحية معينة بعد فتحها، وتختلف من نوع لآخر، وفق صناعة كل مادة دوائية، موجهة النصيحة بالتحديد لمرضى السكري، بأن مدة صلاحية الأنسولين 4 أسابيع من فتحه، بشرط الحفاظ عليه في درجة حرارة باردة، تتراوح من 2 إلى 8 درجات مئوية.

أهمية قراءة النشرات الداخلية بكل علبة دواء

وألزمت هيئة الدواء المواطنين بضرورة قراءة النشرات الداخلية للدواء، واتباع الإرشادات المكتوبة التي يجب اتباعها، موضحة: «إذا كان لديك شك في طريقة التخلص السليم من الأدوية، فعليك التحدث إلى الطبيب أو الصيدلي، لأنه الخبير الأول بالدواء».

النهوض بصحة مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030

وتناشد هيئة الدواء كل المواطنين ضرورة التواصل معها عبر الخط الساخن لها، لاستقبال أي تساؤلات أو استفسارات متعلقة بالأدوية وكيفية استخدامها بطريقة آمنة، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وفقًا لرؤية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.