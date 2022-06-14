الرئيس الفلسطيني يشكر شيخ الأزهر على مراجعة مصحف «المسجد الأقصى»

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بتحياته لشيخ الأزهر الشريف، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وتقديره لتوجيه فضيلة الإمام الأكبر للجنة مراجعة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية، بمراجعة مصحف «المسجد الأقصى» والانتهاء منه بشكل كامل.

شيخ الأزهر

كما أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي قضاة فلسطين، خلال لقائه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، بمقر المشيخة، أن الأزهر الشريف حامل لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن الفلسطينيين يقدرون ما يقوم به الأزهر وشيخه في التعريف بحقوقهم، والدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دفعة قوية في استكمال مشوار النضال ضد الكيان الصهيوني.

الشعب الفلسطيني

أرسل شيخ الأزهر تحياته للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن دعم الأزهر للشعب الفلسطيني وقضيته -قضية العرب والمسلمين الأولى- من قبيل الواجب المفروض، مؤكدا أن فلسطين في قلب الأزهر، والأزهر في قلب فلسطين، وسيظل الأزهر يدعم فلسطين إلى أن يأذن الله لهذا الشعب المظلوم أن يسترد أرضه وحقوقه المغتصبة.