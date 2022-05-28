شيخ الأزهر ووزير الأوقاف يتفقدان أعمال التجديد بمسجد الحسين (صور)

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم السبت، زيارة إلى مسجد الحسين؛ لتفقد أعمال التجديد الشاملة بالمسجد، والطرق المؤدية إليه، برفقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة.

وتفقد شيخ الأزهر تجديد المقصورة الجديدة لضريح الإمام الحسين، والتَّرميمات الأثرية داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات ومرافق المسجد والضريح، والطرق المؤدية لهما.