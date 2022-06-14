القبض على مقاول بحوزته 6 أسلحة نارية و1000 طلقة في الهرم

ألقى ضباط قسم شرطة الهرم، القبض على مقاول بحوزته 6 أسلحة نارية آلية و2 متعدد داخل مسكنه في الهرم، بالإضافة إلى حيازته 1000 طلقة نارية، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بإشراف العقيد محمد الصغير مفتش مباحث غرب الجيزة، بحيازة مقاول أسلحة نارية غير مرخصة داخل مسكنه.

القبض على المتهم

وتم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وعقب الحصول على إذن من النيابة، تم القبض على المتهم، أصل إقامته سوهاج، وبحوزته 6 قطع أسلحة آلية، وسلاحين متعدد، و1000 طلقة.

اعتراف المتهم بحيازته للأسلحة

واعترف المتهم بحيازته الأسلحة للاتجار بها، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.