تصعيد مدحت فارس مديرا لمباحث الجيزة خلفا للواء محمد عبدالتواب

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات قيادات وضباط الوزارة، وشملت الوزارة تصعيد اللواء محمد عبد التواب حسان، من مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مدير أمن المنيا، فضلا عن تصعيد اللواء مدحت فارس، من نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وشهدت الحركة الدفع بقيادات شابة، لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويجري الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.

واعتمدت الحركة في ملامحها الرئيسية، على ضخ دماء جديدة في مراكز القيادة، وتصعيد قيادات من الصف الثاني، حيث شهدت تنقلات وترقيات قيادات وضباط وزارة الداخلية لعام 2021، ترقية وتحريك عدد من قيادات الصف الثاني والوسط بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية، تشمل مديري أمن ومديري إدارات، ومساعدي أول وزير الداخلية، وعدد كبير من مساعدي الوزير.

يُشار إلى أن وزير الداخلية جدد الثقة، في حركة التنقلات العامة للشرطة لكل من اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطني واللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.