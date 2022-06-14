تنسيق بني سويف 2022.. القبول بالصف الأول الثانوي العام بـ230 درجة

يبحث كثير من أولياء الأمور في محافظة بني سويف عن تنسيق الشهادة الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية بالمحافظة، والذي بلغ 42 ألف و696 طالباً وطالبة، وإجمالي عدد الفصول 330 فصلاً، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ45 طالباً في الفصل الواحد.

محافظ بني سويف يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى المقبل 2022/ 2023 بمجموع 230 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وذلك بناءً على المذكرة التي تقدم تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبد التواب، بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

190 درجة تنسيق فصول الخدمات بالصف الأول الثانوي ببني سويف

كما تضمنت مذكرة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اعتماد بتنسيق طلاب الخدمات، فقد تقرر قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل 40 درجة عن مجموع القبول بتنسيق الثانوي العام، أي بمعدل 190 درجة.

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة بنجاح 75.51% لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 61 ألفا و700 طالب وطالبة، حضر منهم 55 ألفا و852 طالبا وطالبة، نجح منهم 42 ألفا و173 طالبا وطالبة.