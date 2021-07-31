جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 ببني سويف: 9 أيام
الامتحانات التكميلية تبدأ 10 أغسطس
كتب:
عمرو رجب
09:45 ص | السبت 31 يوليو 2021
ديوان عام محافظة بني سويف
أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، عن استعداداها لعقد الامتحانات التكميلية، وامتحانات متخلفي الفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني للشهادة الإعدادية بكافة أنواعها للعام الدراسي 2020 /2021، والتي تضمنت إعلان جداول الامتحانات حيث تقرر أن تبدأ في 10 أغسطس حتى 19 من نفس الشهر.
محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021
واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مواعيد عقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية ومتخلفي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/ 2021، بناء على مذكرة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن عقد الامتحانات التكميلية لطلاب النقل وطلاب الشهادة الإعدادية وامتحانات متخلفي الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني للعام الدراسي 2020 /2021، والتي تشمل امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية بكافة أنواعها.
موعد عقد امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 ببني سويف
وتقررعقد الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 أغسطس 2021، في حين تعقد امتحان متخلفي الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني على مدار 6 أيام، بحيث تبدأ يوم السبت 14 أغسطس 2021 وتنتهى يوم الخميس 19 من نفس الشهر.
وكيل التعليم بني سويف عن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021: تحريرية
وأوضحت سهام يوسف عبد الله وكيلة وزارة التربية والتعليم في بني سويف، أن الامتحانات ستتم من خلال عقد اختبار تحريري تكميلي للطلاب الذين تغيبوا من أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، وذلك طبقاً للتعليمات الوزارية بشأن نظام الدراسة والتقييم للطلاب خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي للعام الدراسي 2020 /2021.
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