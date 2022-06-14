رانيا يوسف تبدأ تصوير فيلم «الملك» غدا.. وتستكمل «عالم تاني»

تعيش الفنانة رانيا يوسف خلال الفترة الراهنة حالة كبيرة من النشاط الفني، إذ تبدأ غدا الأربعاء تصوير أول مشاهد فيلمها السينمائي الجديد الذي يحمل اسم «الملك»، وذلك في أحد الاستوديوهات في مدينة أكتوبر.

وتتعاون الفنانة رانيا يوسف فى فيلم «الملك» مع المطرب أيمن الرفاعي، الذي يتولى تأليف وإخراج العمل، ويتعاون معهما مجموعة كبيرة من الفنانين سيتم الإعلان عنهم قريبا.

رانيا يوسف تستكمل «عالم تاني»

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف تواصل خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهدها في مسلسل «عالم تاني»، والذي تشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم فريال يوسف، وفراس سعيد، وإلهام عبد البديع، ومروة عبد المنعم، وسميرة صدقي، وديانا هشام، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.

آخر أعمال رانيا يوسف

وكانت آخر الأعمال التى عُرضت للفنانة رانيا يوسف الجزء الخامس من مسلسل «الآنسة فرح»، والذي شاركت فيه بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد مجدي، وأسماء أبو اليزيد، ومريم الخشب، وهبة عبد الغني، وعارفة عبد الرسول، وتامر فرج، ومحمد كيلاني، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج وائل فرج.

وشاركت رانيا يوسف أيضا مؤخرا في مسلسل «شارع 9»، مع كل من محمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ونضال الشافعي، ونرمين الفقي، وسميرة صدقي، وهدى الإتربي، وأحمد سلامة، ومفيد عاشور، وعهدي صادق، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.