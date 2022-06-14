يحيى زكي: لدينا 4 محطات في شرق بور سعيد ستعمل بصناعة السيارات

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه جرى اليوم، زيارة مهمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لقناة السويس، لتفقد منطقة الميناء والمنطقة الاستراتيجية، في ظل التطوير المستمر في القناة، لافتا إلى وجود 4 محطات في الميناء، يجر إعدادها للعمل بداية من العام المقبل، لتعظيم الاستثمارات التي قدمتها الدولة في القناة، وفي البنية التحتية.

أهمية المحطات الجديدة

أضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن إضافة محطات سيزيد الإقبال على ميناء بورسعيد، مبينا أن التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء والباقي، سيعظم قيمة العائد الناتج من ميناء بورسعيد، لافتا إلى أن هناك شركة تطور منطقة شرق بورسعيد، وجرى إنشاء مصنع قطارات للسكك الحديدية، وسيتم التعاقد لإنتاج عربات السكك الحديدية خلال 15 شهرا.

توطين صناعة السيارات في مصر

أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن القناة وضعت استراتيجية واضحة لصناعة السيارات بعد دراستها بالكامل، وتم إطلاقها اليوم، من المكان الذي ستتواجد فيه شركات عالمية لتصنيع وتجميع السيارات في مصر، لافتا إلى أن حجم الطلب على السيارات في مصر وأفريقيا عالي جدا، ووصل حاليا إلى 750 ألف سيارة سنويا، وهذا الأمر سيزيد السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه يجر التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي، وزيادة إنتاج سيارات الكهرباء، والنفاذ إلى أسواق مختلفة، موضحا أن الدولة تستهدف الوصول إلى مكون محلي في صناعة السيارات والقطارات، بنسبة 50% لتعظيم مكونات الإنتاج وتوفير فرص عمل.