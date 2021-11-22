لبنى عسل تنعى أسماء مصطفى: البساطة وخفة الدم والروح الحلوة «فيديو»

حرصت الإعلامية لبنى عسل، على نعي الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، بعدما تُوفيت، اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، قائلة: «مش هاتكلم عن الناحية المهنية، وطريقة تقديمها للأخبار المختلفة بسلاسة وبساطة، لكن من الناحية الإنسانية، سابت عندي انطباع رغم إني مشفوتهاش غير 3 أو 4 مرات، لكنها كانت البساطة وخفة الدم والقرب والروح الحلوة، محبة للحياة ولزمايلها».

لبنى عسل عن أسماء مصطفى: إنسانة مميزة

وأضافت «لبنى»، خلال حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن الإعلامية الراحلة كانت إنسانة مميزة، موضحة أنها عاشت معاناة كبيرة مع مرضها، وعلى الرغم من ذلك كانت حريصة على ألا تقدم للناس أي معلومة خاطئة عن مرض السرطان، حتى لا يؤثر ذلك على أي حالة أخرى مريضة بنفس المرض.

وأردفت أن خبر مرض الإعلامية الراحلة، كان صادما للجميع، لكن في الوقت ذاته كان تعاملها مع مرضها نموذجا للكثيرين، حينما تعاملت مع هذا المرض بقوة وإرادة وبحس ساخر، حاولت من خلاله أن ترسم البسمة على وجوه متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

لبنى عسل: خبر وفاة أسماء مصطفى صدم الجميع

وواصلت: «خبر وفاتها النهاردة كان صادما لينا جميعا، وكانت مفاجأة قاسية، لكن ما تعزش على اللي خلقها، وربنا يصبر أولادها وزوجها، هي في مكان أفضل أحسن وبكل تأكيد، الله يرحمك يا أسماء».

رحيل أسماء مصطفى بسبب السرطان

ورحلت الإعلامية أسماء مصطفى عن دنيانا اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، استمر لفترة ليست بالقصيرة، وتسبب في إبعادها عن مهنتها خلال شهورها الأخيرة.