مدبولي: توقعات بتضاعف حجم السيارات في مصر خلال 10 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ إطلاق الحكومة لاستراتيجية توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر، يتزامن مع توقعات بتضاعف عدد السيارات العاملة في مصر خلال الـ10 سنوات المقبلة.

توطين صناعة السيارات

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية عنه قبل قليل، على هامش جولته في منطقة شرق بورسعيد وإطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات، أنّ مصر استوردت سيارات خلال العام الماضي بـ4 مليارات دولار، وأنّ حجم السوق في مصر يبلغ نحو 300 ألف سيارة.

وأوضح مدبولي، أنّ مصر ستحتاج نحو 8 مليارات دولار لدخول السيارات في الفترة المقبلة، وهي مبالغ مالية كبيرة، وأمر غير مقبول، في ظل قدرتنا على توطين صناعة السيارات محليا في الفترة المقبلة.

اتفاقيات التجارة الحرة

وشدد رئيس الوزراء، على أنّ الدولة المصرية تستهدف ويهمها تشجيع الصناعة المحلية، وتوطين الصناعة سواء صناعة السيارات، أو كل صناعتها المغذية، مؤكدا أنّ مصر تحترم اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العالم، وستكون ملتزمة بها.