رئيس «صناعة المهندسين»: السوق المصرية تستوعب 150 ألف سيارة سنويا

قال المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في الصناعة خلال الوقت الحالي في ظل مشروعات قومية واستراتيجية عملاقة.

تصنيع السيارات الكهربائية في مصر

ولفت «عسكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أن مصر يجب أن تهتم بتصنيع السيارات الكهربية، مشيرا إلى أن شركات التكنولوجيا تعمل على التحول لصناعات السيارات الكهربائية وذاتية القيادة من خلال الإنترنت وهذا ما استغلته دولة المغرب من قبل عبر اتفاقية أغادير لتصبح الدولة رقم 5 في العالم لتصدير السيارات إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الكل يجب أن يكون فائزا في المنظومة العالمية الحالية لأنه لن يقدم أي شخص كل ما هو حديث دون انتظار نتائج، مبينا أن السوق المصرية تستوعب 150 ألف سيارة سنويا وهذا قليل جدا وسط تطور الطرق والكهرباء في مصر، لافتا إلى أن هذا الأمر يتم دعمه من خلال التوسعة في صناعة السيارات بمصر.

إنشاء طرق حديثة في مصر

وأشار خبير قطاع السيارات، إلى أن مصر نفذت 32 ألف كيلومتر من الطرق الحديثة من أجل التسهيل على الشركات التي تعمل في إنتاج السيارات بمصر خلال الفترة المقبلة وسط وعي من القيادة السياسية لهذه الرؤية واسعة المدى.