الإعدام لـ3 متهمين بقتل شخص واختطاف طبيب لطلب فدية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، قبل قليل، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقاً، لقيامهم بقتل شخص، واحتجاز طبيب وسرقته، بقصد طلب فدية، بدائرة قسم جرجا، في محافظة سوهاج.

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمها في القضية، خلال جلستها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد رفاعي، رئيس هيئة المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة تعود إلى يونيو 2014

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2014، عندما وجهت النيابة لكل من «م. أ.»، 27 سنة، عامل، و«ح. ح.»، 22 سنة، سائق، و«ع. أ.»، 27 سنة، تاجر، جميعهم يقيمون بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، تهمة قتل المجني عليه «ي. أ.»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام المتهمان الأول والثالث بشل حركة «م. ث.»، 25 سنة، طبيب، محاولين اختطافه.

محاولة اختطاف الطبيب

حدثت الواقعة أثناء تواجد الطبيب في عيادته، حيث قام المتهمون باقتياده إلى الخارج داخل سيارة، وحال محاولة المجنى عليه الأول درأهما، أطلق المتهم الأول عليه وابلاً من الأعيرة النارية من بندقية آلية بحوزته، فى وجود المتهم الثاني، وقاموا بسرقة المنقولات الخاصة بالطبيب، واحتجازه بقصد خطفه والحصول على فدية.

تم إلقاء القبض على المتهمين، وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم بالإعدام شنقاً للمتهمين الثلاثة.