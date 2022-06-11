جنايات سوهاج: إحالة قاتل شقيقته وزوجها ورضيعتهما وإحراق منزلهم للمفتي

قررت محكمة جنايات سوهاج، قبل قليل، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، لاتهامه بقتل شقيقته وزوجها وطفلتهما الرضيعة، وإشعال النار في منزل المجني عليهم، بدائرة قسم الكوثر، بمدينة سوهاج .

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

أصدرت المحكمة قراراها في جلستها مساء اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاة، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، بدائرة حي «الكوثر»، في مدينة سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو «أ. ع.»، 19 سنة، عامل، تهمة قتل شقيقته «ف. ع.»، 20 سنة، ربة منزل، وزوجها «أ. أ.»، 24 سنة، عامل، وطفلتيهما الرضيعة «م. أ.»، 8 أشهر، مقيمين بدائرة الحي.

تفاصيل جريمة حي الكوثر بسوهاج

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم توجه إلى مسكن شقيقته، بمنطقة حي الكوثر، وتأكد من نومهم، ثم قام بضرب المجني عليهما الأولى والثاني باسطوانة بوتاجاز، ثم قام بتوصيل الاسطوانة بمصدر حراري، وإشعال النيران في المكان، مما تسبب في إصابتهم، التي أودت بحياتهم.

ودلت التحريات أن سبب الواقعة يرجع إلى زواج المجني عليها دون رغبة أهلها، ودون علمهم، مما جعل شقيقها يتوعدها وزوجها، إذا لم تتركة وتعود إلى أهلها، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت قرارها المتقدم، بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.