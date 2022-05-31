اليوم.. نظر قضية قطاري طهطا بمحكمة جنايات سوهاج

تنظر محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء حادثة قطاري طهطا، المحالة من محكمة استئناف أسيوط للنظر والحكم بالدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج.

هيئة نظر قضية قطاري سوهاج

هيئة نظر قضية قطاري سوهاج مكونة من المستشار محمد عبد الحافظ، ووليد سيد أمير، وناجح عبد الحميد محمد، وأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

وكانت محكمة جنايات سوهاج قد قررت تأجيل النظر في محاكمة 8 متهمين بقضيه حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج المعروفة إعلاميا بحادثة «قطاري سوهاج» إلى جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو، وذلك عقب سماع مرافعة الدفاع عن الثمان متهمين مع استمرار حبسهم.

الاستماع للشهود وتفريغ الأحراز

وكذلك قد استمعت محكمة جنايات سوهاج لشهادي الإثبات السادس عشر والسابع عشر بالقضية إضافة إلى تفريغ الحرز الذي به هاتف محمول للمتهم الثالث، وكذلك نموذج محاكاة 67 حركة محل التزوير، وتفريغ المحادثات اللاسلكية والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على الهاتف المحرز.

توجيه الاتهامات بقضية قطاري سوهاج

يذكر أن نيابة سوهاج قد وجهت نص الاتهامات لثمان متهمين خلال جلستها المنعقدة يوم 26 مارس الماضي لعام 2022، و هم «أبو الحجاج. ص» مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011، و«جمال.م» قائد قاطرات، و«محمد.ع»، مساعد قائد قطارات بهيئة سكك حديد مصر رقم 157، و«عمرو.ع» قائد القطار المميز رقم 157، و«محمد.خ» مشرف قطار المميز رقم 157 و«السيد. ص» مساعد مشرف القطار رقم 157، و«سامي. ج»، ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بأسيوط، و«كرم.ي» مراقب فني بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديد بأسيوط.