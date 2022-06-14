أمين رابطة مصنعي السيارات: توطين الصناعة سيقلل الضرائب عليها

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن استيراد المكون المحلي لصناعة السيارات في مصر، سيعمل على انتشار السيارات في مصر وتصديرها إلى القارة الإفريقية، مبينا أنه كلما زادت نسبة المكون المحلي سيتح البيع بنسبة أكثر، لافتا أن مصر بها شركات تصنيع متطورة ولكن إنتاج سيارة مصرية بالكامل سيستغرق وقت أطول، ويمكن أن يتم يكون أقصر إذا ركزت مصر على إنتاج السيارات الكهربائية، موضحا أن مصر يتم بها تصنيع عدد من السيارات بشكل قد يكون أفضل من المصانع الأم في بلد المنشأ.

السيارة الكهربائية توفر 60% من مصاريف التشغيل

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مستخدم السيارات الكهربائية يوفر 60% من مصاريف تشغيل السيارة التي تعمل بالغاز أو البنزين أو الديزل، لافتا إلى أن السيارة الكهربائية يمكن شحنها من البيت أو النادي أو المحطة المتخصصة، موضحا أن الشخص قد لا يحتاج للذهاب للصيانة لمدة 90 ألف كيلو متر، وسيتم توفير الدعم الذي تقدمه الدولة لسيارات البنزين.

دعم الدولة لتوطين صناعة السيارات

وأوضح المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن مصر تقدم دعم للسيارات بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار ضرائب السيارات، لافتا إلى أن توطين الصناعة سيوفر نسبة استثمار عالية، مما يقلل الضريبة المفروضة على السيارة، وسط تقديم حوافز لتشجيع صناعة وتوطين السيارات.