ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا تسجل رقم قياسي للمرة الأولى في التاريخ

أزمة جديدة من نوعها تشهدها الولايات المتحدة، إذ سجلت ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا رقماً قياسياً، وبلغ متوسط ​​السعر القومي للولايات المتحدة 5 دولارات للغالون العادي للمرة الأولى في التاريخ يوم أمس السبت، ومن المتوقع أنَّ تستمر ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا زيادة قدرها 19 سنتًا عن الأسبوع الماضي و 1.93دولارًا عن العام الماضي.

ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا

ويبلغ ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا متوسط ​​سعر 21 ولاية والعاصمة الآن أعلى من 5 دولارات للغالون الواحد، يأتي بعد أن بلغ التضخم 8.6% في مايو الماضي، وهو رقم قياسي آخر يشهده معظم الأمريكيين منذ عام 1981، ويشار إلى إنها أقوى إشارة حتى الآن على أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد، إذ يتشابك المستهلكون مع ارتفاع أسعار البقالة والسفر والطاقة على الصعيد الوطني.

أغلى ولاية بالنسبة للغاز في أمريكا

وقفز متوسط ​​السعر الوطني 19 سنتًا في الأسبوع الماضي، وارتفع 1.93 دولارًا عن هذا الوقت من العام الماضي، وفقًا لمؤشر أسعار الغاز AAA، وتظل كاليفورنيا أغلى ولاية بالنسبة للغاز، ويبلغ متوسط ​​أسعار الضخ في الولاية الذهبية الآن 6.43 دولارًا للغالون ، في حين أن ولاية ميسيسيبي هي الأدنى عند 4.52 دولار للغالون.

أعلى معدل تضخم في أمريكا

ويبلغ متوسط ​​إجمالي 21 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، الآن أكثر من 5 دولارات للغالون الواحد، ومن المقرر أن ينضم المزيد إلى صفوفهم في الأيام المقبلة إذ يتعامل الأمريكيون أيضًا مع أعلى معدل تضخم في 40 عامًا.

في حين أن هذه هي المرة الأولى التي يكسر فيها متوسط ​​السعر حاجز 5 دولارات، إلا أنه لا يزال غير قياسي عندما يؤخذ التضخم في الاعتبار. وبلغ الغاز ذروته عند 4.11 دولار للغالون في يوليو 2008، وهو ما يعادل 5.40 دولار للغالون اليوم، وفق صحيفة «ديلي ميل».