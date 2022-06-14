أفضل دعاء للأخ المتوفي: «اللهم ارحم أخي وعوض شبابه بالجنة»

يبحث الكثيرون عن أفضل دعاء للأخ المتوفي، فالدعاء للأخ المتوفي، يعد الرابط بين الأخ وأخيه بعد وفاته، وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن من فقد أخ له يستحب الدعاء له، وهناك عدد من الأدعية التي يمكن ترديدها كـ دعاء للأخ المتوفي، وأقصرها: «اللهم ارحم أخي وعوض شبابه بالجنة».

أقصر دعاء للأخ المتوفي

وأضاف في دعاء للأخ المتوفي: «اللهم إن أخي في ودائعك دائما اللهم ارحمه واغفر له واجعله في مساكن جنتك آمنا مطمئنا اللهم نور مرقده، وعطر مشهده وطيب مضجعه وآنس وحشته وقه عذاب القبر يا أرحم الراحمين».

أفضل دعاء للأخ المتوفي

وقال إن من الدعاء للأخ المتوفي: «يا رب في جوف أرضك قطعة من قلبي رحل ولم يعد بيني وبينه سوى الدعاء اللهم أرحم أخي واغفر له واجمعني به في الفردوس الأعلى يا رب، اللهم ارحم من عز علي فراقه واجعله في جنات النعيم، اللهم ارحم من اشتاقت له النفس ولم يعد يربطنا به إلا الدعاء، اللهم آنسه في وحشته وغربته واجعل دعائي أنيسا له يا رب».

دعاء للأخ المتوفي

وأشار إلى أنه يمكن قول دعاء للأخ المتوفي: «اللهم أنزل على قبر أخي ضياء يؤنس وحشته وينور مضجعه، وسعة في قبره وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين وجميع أموات المسلمين، اللهم اجعل قبر أخي أوسع له من الأرض بما رحبت واجعل أجمل أيامه يوم لقياك وانظر له بعين الرحمة واجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين».

واختم دعاء للأخ المتوفي: «اللهم اربط على قلبي حين أتذكره وزدني ثباتا حين اشتاق له يا رب وإن نسيته من دعائي لا تنساه من رحمتك اللهم أني استودعتك جسده وقبره وروحه اللهم اجعل قبر أخي وحبيبي روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، اللهم أنر قبر أخي وأبي واجعل ملائكة الرحمه تطوف عليهم من كل جانب».