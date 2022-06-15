تفاصيل عمل مراكز الطفل العامل التابعة لـ«التضامن».. أبرزها التمكين الاقتصادي

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّه الوزارة تسعى بجهد للقضاء على عمالة الأطفال، لافتة إلى أنَّ مراكز الطفل العامل تحاول شغل أوقات فراغ الأطفال العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وإكسابهم العديد من الخبرات والمعارف التي تسهم في بناء شخصيتهم، كما تحفزهم على الاستمرار في دراستهم.

مراكز خدمة الطفل العامل

ولفتت إلى أنَّ الأهداف المهمة التي تعمل عليها مراكز خدمة الطفل العامل تتمثل فيما يلي:

- استثمار وقت فراغ الأطفال العاملين في أنشطة تساعد على تنمية جوانب شخصيتهم.

- تعريف الأطفال العاملين أضرار التسرب من التعليم.

- توعية الأطفال العاملين بمدى أضرار التحاقهم بمهن خطرة.

- مساعدة الأطفال العاملين على حل المشاكل التي تعوق استمرارهم في العملية التعليمية ومشاكلهم الاجتماعية.

- مساعدة أسر الأطفال العاملين وتمكّينهم اقتصاديًا للحد من عمالة الأطفال.

أنشطة تقدمها مراكز خدمة الطفل

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنَّ هناك العديد من الأنشطة التي تقدمها مراكز خدمة الطفل سواء ترفيهية، أو رياضية، أو ثقافية، أو تعليمية فصول محو أمية، أو فنية، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية في الأشغال اليدوية والفنية مثل أعمال النجارة والكروشيه، وتقديم خدمات صحية وتغذية للطفل العامل وأسرته، وتقديم خدمات توعوية، وتقديم خدمات اقتصادية عينية ومادية، وتقديم خدمات اجتماعية.

17 مركزا للقضاء على عمالة الأطفال في 14 محافظة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ هناك 17 مركزًا للقضاء على عمالة الأطفال في 14 محافظة «القاهرة، وبورسعيد، والفيوم، والبحيرة، وبني سويف، والمنوفية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، والقليوبية، والأقصر، والمنيا، والدقهلية، والغربية».

وأوضحت وزارة التضامن أنَّ عمالة الأطفال تضع عبئا ثقيلًا على الأطفال وتعرّض حياتهم للخطر، لافتة إلى أنَّ عمل الأطفال انتهاكًا للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، لأنّها إما تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل.