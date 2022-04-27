إطلاق رسائل توعية بأهمية التعليم لطلاب مطروح لمنع التسرب من المدارس

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن «تعليم مطروح» بصدد إطلاق حزمة من رسائل التوعية بأهمية التعليم في حياة الشعوب ودوره الإيجابي الكبير في تحقيق التقدم والرقي لوطننا الغالي مصر من بينها محافظة مطروح، لمخاطبة جميع الطلاب في القرى والنجوع بالمراكز المنتشرة في الحمام والضبعة والعلمين والعلمين الجديدة ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.

رسائل تعليمية بالفيديو

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع قيادات التعليم بالمديرية، إن الرسائل سيتم بثها بالفيديو عبر صفحة مديرية التربية والتعليم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لبيان أهمية التعليم في حياة الفرد والمجتمع، في إطار الدور المنوط لتعليم مطروح لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي، مشيرا أن التعليم يعد مقياس حقيقي وعادل لنهضة الشعوب، ومضيفا أن الرسائل ستلقي الضوء أيضا على الآثار السلبية وغيرها من الظواهر السلبية و أثارها على المجتمعات التي لا تهتم بالتعليم.

تحديث منظومة التعليم

وأضاف وكيل تعليم مرسى مطروح أن إطلاق تلك الرسائل التبصيرية تأتي لمواكبة منظومة تحديث وتطوير التعليم المصري 2022، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتوعية بأهمية ودور التعليم في المجتمع خاصة بالمجتمعات المحلية، لتحفيزهم على أهمية تمسكهم بتعليم أبنائهم في المدارس وحتى التعليم الجامعي، مما يساهم في الارتقاء بالمحافظة في شتى المجالات من خلال الارتقاء بأبنائها وتعليمهم وتثقيفهم، موضحا أن الحملة التوعوية من خلال منصات التواصل الاجتماعي ستكون سريعة ومباشرة وتخاطب جميع الأسر لزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية التعليم في حياة الأمم من أجل التقدم.