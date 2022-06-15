يوفر 3600 فرصة عمل.. اتفاق تعاون بين «إيتيدا» وشركة «ويب هيلب»

تواصل الحكومة المصرية جهودها لجذب الاستثمارات العالمية في كافة القطاعات خصوصا قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، القطاع الواعد في الدولة المصرية، وتحظى مصر بريادة إقليمية ودولية في صناعة التعهيد لحرصها على الاستثمار في رأس المال البشري، وقررت وزارة الاتصالات مضاعفة ميزانية التدريب التقني 22 مرة خلال ثلاث سنوات لترتفع من 50 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه.

وافتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، المقر الرئيسى لشركة ويب هيلب Webhelp العالمية في مصر الذي يعد أحد أكبر فروع الشركة في العالم حيث تم تجهيزه باستثمارات تزيد عن 250 مليون جنيه في ضوء رؤية وتوجه الشركة للتوسع في استثماراتها وحجم أعمالها في مجال تصدير خدمات التعهيد انطلاقا من مقرها في مصر.

وترصد الوطن فى هذا التقرير أبرز المعلومات عن شركة Webhelp

- مساحة المقر الرئيسى الجديد لشركة ويب هيلب العالمية في مصر نحو 20 ألف متر مربع.

- يعمل بالشركة نحو 1100 موظف وتخطط الشركة للوصول إلى 1600 موظف بنهاية العام الجاري و3600 موظف خلال عام 2024.

- تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في صناعة خدمات التعهيد، وهو الأمر الذي يعكس جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمارات الأجنبية حيث تعد مصر مقصدا رائدا لتقديم خدمات التعهيد ووجهة مثالية للشركات العالمية التي تستهدف تلبية احتياجات عملاءها على الصعيد العالمي.

أهم الأسواق الجاذبة في مجال خدمات التعهيد

- مصر من أهم الأسواق الجاذبة في مجال خدمات التعهيد، وتأكدنا اليوم من قرارنا للاستثمار في السوق المصرية ولدينا العديد من الخطط لتنمية الأعمال في مركزنا بالقاهرة.

- تلتزم الهيئة بدعم الشركة في خطتها التوسعية من خلال بناء القدرات وتوفير الكوادر المؤهلة والمحترفة على أعلى مستوى، وذلك على مدار 3 سنوات مدة تنفيذ مذكرة التفاهم.

- تأسست شركة «ويب هيلب»، العالمية فى فرنسا عام 2000، وتتواجد فى أكثر من 55 دولة حول العالم ويعمل بها نحو 100,000 موظف.

- تأسست «ويب هيلب» مصر بالقاهرة في 2020 وقامت بإنشاء مقر لها في التجمع الخامس.

توسع نطاق أعمال مركز الشركة في مصر بما يسهم في خلق 4800 فرصة عمل

- هناك اتفاق تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وشركة «ويب هيلب Webhelp»، العالمية للتوسع في نطاق أعمال مركز الشركة بمصر بما يسهم في خلق 4800 فرصة عمل جديدة من المتخصصين المؤهلين على أعلى مستوى للعمل في مجال تصدير خدمات التعهيد لعملاء الشركة حول العالم، وذلك بنهاية مدة الاتفاقية.